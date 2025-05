Fantastica Jasmine Paolini è finale a Roma! Poi ha un pensiero dolcissimo per Matteo Berrettini

Jasmine Paolini conquista la finale agli Internazionali di Roma dopo una convincente vittoria su Stearns, con un punteggio di 7-5, 6-1. La tennista toscana non dimentica di esprimere un dolcissimo pensiero per Matteo Berrettini. Ora attende la sfida tra Gauff e Zhang per scoprire chi sarà la sua avversaria in finale. Continua a leggere...

