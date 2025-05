Fanfulla retrocesso in Eccellenza | tifosi in rivolta contro la famiglia Tufo

Meglio non addentrarsi nelle emozioni che stanno provando in questi giorni i tifosi del Fanfulla. Emergono infatti rabbia, delusione ed insoddisfazione per una delle pagine più tristi della sua storia recente e per quello che è stato uno dei campionati coi peggiori risultati. Per i bianconeri la retrocessione in Eccellenza è arrivata con ufficialità il 26 aprile, dopo la sfida con il Sangiuliano City (1-1) e pesata parecchio su coloro che vivono il calcio cittadino quotidianamente, non solo di domenica e non solo tra le mura della Dossenina. Per alcuni la situazione presentava tutti i presupposti per la retrocessione già da inizio campionato. "Con una squadra del genere, zeppa di giocatori da Eccellenza, e con un primo allenatore senza una minima esperienza, la retrocessione era matematica – spiega un tifoso -. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

