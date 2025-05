family run e bim triathlon ora bellaria va di corsa

"Lo sport è bellezza, condivisione e crescita collettiva. È questo il messaggio che vogliamo trasmettere alla nostra comunità". Così l’assessore allo sport Francesco Grassi sul weekend del 7 e 8 giugno a Bellaria Igea Marina, che vedrà protagonisti la quarta edizione della Family Run e il Bim Triathlon. Due giorni in cui sport, arte e solidarietà si intrecciano, mettendo al centro le persone e il territorio. "Siamo arrivati a questo traguardo grazie alla voglia di fare sport – sottolinea Andrea Arcidiacono, presidente dell’organizzazione – Un evento che non è solo una competizione, ma un’occasione per fare del bene". Infatti, i fondi raccolti con la Family Run – la camminata solidale aperta a tutti – saranno destinati al progetto ‘A un passo da te – La casa delle famiglie’, a sostegno de La Prima Coccola Odv, realtà che aiuta i bambini ricoverati nella terapia intensiva neonatale dell’ospedale Infermi di Rimini. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

