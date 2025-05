Famiglia in auto si schianta contro un furgone | muore il padre alla guida madre e bambino incastrati tra le lamiere L’incidente nel Veneziano

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Portegrandi, nel veneziano, quando un'auto con una famiglia a bordo si è schiantata contro un furgone. Il padre, alla guida, ha perso la vita, mentre la madre e il neonato sono rimasti intrappolati tra le lamiere. La tragedia si è consumata nel pomeriggio, nei pressi di un distributore di benzina.

Un’auto con a bordo una famiglia di tre persone, una donna di 35 anni, un bimbo di circa un anno e un uomo di 30 anni, si è scontrata con un furgoncino. Il grave incidente stradale si è verificato intorno alle 15.30 di oggi nei pressi di un distributore di benzina di Portegrandi, frazione del comune di Quarto d’Altino (Venezia). L’uomo alla guida dell’auto, padre del piccolo, è morto sul colpo. Immediati i soccorsi. Le squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento di San Donà e dalla centrale di Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e hanno estratto la donna e il bambino, che erano rimasti incastrati nelle lamiere della macchina. Le condizioni della donna e del bambino. La mamma e il piccolo, entrambi originari di Oriago, sono stati trasportati all’ospedale dell’Angelo di Mestre (Venezia) in codice rosso. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Famiglia in auto si schianta contro un furgone: muore il padre alla guida, madre e bambino incastrati tra le lamiere. L’incidente nel Veneziano

