Falsi documenti per la cittadinanza italiana scena muta davanti al giudice per le due dipendenti comunali

Due dipendenti comunali, Anna Perrotta e Carmelina Del Prete, si trovano oggi in silenzio davanti al giudice, coinvolte in un'inchiesta della Procura di Napoli Nord. Accusate di essere parte di un'organizzazione che forniva falsi documenti per la cittadinanza italiana, la loro vicenda getta luce su un grave illecito amministrativo che mina la legalità nelle pratiche di immigrazione.

Fronte comune del silenzio per le 'dipendenti infedeli' Anna Perrotta e Carmelina Del Prete coinvolte nell'inchiesta della Procura di Napoli Nord sull'organizzazione finalizzata a consentire il ricongiungimento e la cittadinanza grazie a falsi certificati d'ingresso e di residenza.

