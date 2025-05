Falsi contratti per uscire dal carcere | tre denunciati nel Teramano

Un’indagine dei Carabinieri di Teramo ha svelato un sistema fraudolento per ottenere benefici penitenziari con documenti falsi. Tre individui sono stati denunciati per aver tentato di sfruttare permessi di lavoro inesistenti, evidenziando gravi illeciti nel tentativo di uscire dal carcere. La scoperta sottolinea l'importanza del rispetto delle procedure legali.

Teramo - Un'indagine dei Carabinieri di Teramo ha portato alla luce un sistema fraudolento volto a ottenere benefici penitenziari attraverso la presentazione di documenti falsi. Tre individui sono stati denunciati per aver tentato di sfruttare permessi di lavoro inesistenti al fine di ottenere la liberazione anticipata o permessi di uscita dal carcere. I soggetti coinvolti sono un 48enne italiano con precedenti penali, una 48enne disoccupata agli arresti domiciliari e un 34enne extracomunitario detenuto in un carcere umbro. Le accuse mosse nei loro confronti includono false dichiarazioni in atti destinati all'Autorità Giudiziaria e false dichiarazioni a un pubblico ufficiale. Le indagini hanno rivelato che il 48enne ha attestato falsamente che la donna prestasse attività lavorativa presso una propria attività economica, formalmente registrata ma inattiva dal 2024, al fine di farle ottenere permessi di uscita dalla detenzione domiciliare. 🔗Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Falsi contratti per uscire dal carcere: tre denunciati nel Teramano

