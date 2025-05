Fallimento Milan | rabbia e delusione dei tifosi scorrono sui social | VIDEO

Il Milan ha subito una cocente sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna, con un deludente 0-1. La frustrazione dei tifosi è esplosa sui social, tra video di rabbia e amarezza, segnando un golpe doloroso in una stagione che si chiude con un triste fallimento per la squadra di Sérgio Conceição.

Il Milan ha perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna testimoniando il fallimento stagionale: tifosi inviperiti e affranti sui social. Il Milan di Sérgio Conceição ha perso, 0-1, la finale di Coppa Italia contro il Bologna di Vincenzo Italiano testimoniando il fallimento stagionale: tifosi rossoneri inviperiti e affranti sui social. Ecco, in questo video di 'GazzettaTV', le loro reazioni alla sconfitta 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fallimento Milan: rabbia e delusione dei tifosi scorrono sui social | VIDEO

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan-Bologna, Gabbia: “In spogliatoio c’è rabbia e delusione”

Secondo informazione.it: Cosa non ha funzionato e cosa ha detto Conceicao: 'Non abbiamo creato molto. Responsabilità di squadra, non solo gli attaccanti. Anche noi difensori dovevamo far partire meglio l'azione. Bisogna accet ...

Fallimento Milan, Furlani ammette: “Non possiamo negarlo”

Riporta spaziomilan.it: Giorgio Furlani parla dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia: il dirigente rossonero è schietto sul futuro del club.

Taveri: "Se il Milan non andrà in Europa sarà un fallimento totale"

Da informazione.it: Ravezzani: "Il Milan perde la finale: sarebbe stato grave se l'avesse vinta" Il Milan perde indegnamente la finale di Coppa Italia 1-0 contro il… Leggi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Superlega verso fallimento : Via 7 club, forse anche Milan

Le società fondatrici della Superlega, annunciate domenica sera, si sono già dimezzate dopo la forte pressione del mondo dello sport e della politica.