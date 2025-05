E adesso come si fa a ripartire mettendosi alle spalle una stagione fallimentare? La sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna ha gettato il Milan nello sconforto chiudendo il cerchio di un’annata di obiettivi falliti: mai in corsa per lo scudetto, lontanissimo dalla zona Champions League in campionato ed eliminato a febbraio dal Feyenoord in un playoff abbordabile. L’unica parziale consolazione, il successo nella Supercoppa Italiana cui non è seguito il bis in Coppa Italia che avrebbe spalancato le porte dell’Europa, seppure minore, da settembre in poi. Un fallimento sotto tutti i punti di vista, con ricadute economiche che costringeranno il fondo RedBird e Gerry Cardinale ad affrontare un bivio: investire in perdita per rilanciare, oppure lacrime e sangue sul mercato prendendo la strada più lunga. 🔗Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Fallimento Milan, cosa serve per tornare grande