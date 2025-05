Fagioli Fiorentina riscatto a fine stagione? Cosa filtra sul futuro del centrocampista | ecco quanto incasserebbe la Juventus Cifre e dettagli

La Fiorentina punta decisamente su Nicolò Fagioli, con l'intento di esercitare il riscatto a fine stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe incassare una cifra significativa per il centrocampista, anche in assenza di competizioni europee. Scopriamo i dettagli dell'operazione e cosa significa per il futuro del giovane talento.

Fagioli Fiorentina, riscatto a fine stagione? La cifra che incasserebbe la Juve per la cessione del centrocampista. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, è sempre più probabile il riscatto di Nicolò Fagioli da parte della Fiorentina anche senza coppe europee. In quel caso, invece, scatterebbe il riscatto obbligatorio del cartellino del centrocampista classe 2001: alla Juventus andranno 13,5 milioni di euro nella prossima estate. Il futuro dell’ex bianconero sembra ormai definito: si va verso l’acquisto da parte della società viola. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fagioli Fiorentina, riscatto a fine stagione? Cosa filtra sul futuro del centrocampista: ecco quanto incasserebbe la Juventus. Cifre e dettagli

