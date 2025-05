Facchinetti | Credo che prenderci cura di noi stessi sia un atto d’amore

BERGAMO – “Credo che prenderci cura di noi stessi – del nostro corpo, del nostro respiro, del nostro equilibrio – sia un atto d’amore. Un amore che parte da dentro, che ci accompagna in ogni giornata, sul palco e nella vita. Non è una gara, non è una sfida, non è un obbligo. È un modo per ascoltarsi, per ritrovarsi, per sentirsi vivi. E ognuno ha il suo tempo, i suoi ritmi, le sue scelte. Io ho scoperto che muovermi, allenarmi, mi fa stare meglio. mi dà energia, concentrazione, voglia di fare. E quando salgo sul palco, sento che tutto questo arriva anche a voi. L’importante è volersi bene, in qualunque forma si decida di farlo. Lo sport, la musica, la natura, il silenzio. ognuno trova la sua via”. Così sui suoi canali social Roby Facchinetti, cantante e tastierista dei Pooh, che posta un selfie che lo ritrae in palestra. 🔗Leggi su Lopinionista.it

