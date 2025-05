Fabri Fibra in concerto a Trento data zero del Festival tour 2025

Fabri Fibra è pronto a infiammare Trento con il concerto di apertura del suo festival tour 2025. L'annuncio, lanciato nel recentissimo Red Bull 64 Bars, ha scatenato l'entusiasmo dei fan: “Compra il biglietto che ti aspetto in prima fila.” Preparatevi a vivere un'esperienza unica con il suo nuovo album in arrivo!

Una frase buttata lì poche ore fa nel Red bull 64 bars pubblicato ieri sera (“Sta cominciando il caldo e c’ho il disco in uscita, Compra il biglietto che ti aspetto in prima fila”) ha dato il via al count down più atteso dai fan: l’annuncio del nuovo album di FABRI FIBRA. Ed eccoci qui: il nuovo. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Fabri Fibra in concerto a Trento, data zero del Festival tour 2025

Fabri Fibra in concerto a Trento, data zero del Festival tour 2025

