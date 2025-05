Fabio Rovazzi | Ho vissuto storie sbagliate totalmente tossiche I 500mila euro di cui parla Fedez? Erano meno Oggi bisogna portare la musica tra la gente

Fabio Rovazzi, artista poliedrico e innovativo, ha attraversato esperienze personali complesse e tossiche, come lui stesso ha riconosciuto. Con un passato di successi e riflessioni profonde, Rovazzi invita a portare la musica tra la gente, superando le sole hit estive. La sua risposta a una giovane su TikTok dimostra la sua capacità di rimanere connesso con il pubblico.

“Allora sei ancora vivo”. Così, recentemente, una giovane utente di TikTok aveva commentato un video di Fabio Rovazzi. Lui giustamente aveva risposto: “Basta seguirmi”. Ed effettivamente Rovazzi di cose ne ha fatte. Certo, se ci si aspetta “solo” hit estive, allora si può rimanere delusi. In. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Fabio Rovazzi: "Ho vissuto storie sbagliate, totalmente tossiche. I 500mila euro di cui parla Fedez? Erano meno. Oggi bisogna portare la musica tra la gente"

