Fa ubriacare una ragazzina di 15 anni e la violenta in auto a Milano | 30enne arrestato

Un grave episodio di violenza si è verificato a Milano, dove un 30enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazzina di 15 anni. L'incidente, avvenuto l'1 novembre 2024, ha scosso la comunità. L'uomo è attualmente ai domiciliari su disposizione del gip. Continua a leggere...

