F1 per la Ferrari lo spettro della stagione di transizione Però nel 2026 sarà pronta al nuovo regolamento?

La Ferrari si trova di fronte alla sfida di una stagione di transizione in Formula 1, mentre si prepara al nuovo regolamento del 2026. In vista del Gran Premio di Emilia Romagna, punto di riferimento per la Scuderia di Maranello, si discute su cosa significhi realmente affrontare un anno di cambiamenti e strategia. Ma cosa implica questa transizione per il futuro?

Alla vigilia del Gran Premio di Emilia Romagna, letteralmente quello di casa per la Ferrari, si disquisisce relativamente al tema che, per la Scuderia di Maranello, questa stagione possa rivelarsi l’ennesima “di transizione”. Viene però da chiedersi, “in che senso”? Perché il concetto di “transizione” implica quello di cambiamento. Viceversa, da anni, la situazione della Scuderia di Maranello non si modifica in alcun modo. Per la verità, nel 2026 un cambiamento sostanziale è previsto. Quello del regolamento tecnico. A breve bisognerà impostare il lavoro in vista dell’anno venturo, decidendo anche il budget da destinarvi e se concentrare più risorse su di esso, magari dirottandole dallo sviluppo delle auto 2025. Se gli aggiornamenti alla SF-25 approntati per Imola non dovessero dare riscontro positivo, allora il Cavallino Rampante potrebbe anche muoversi in quella direzione. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, per la Ferrari lo spettro della stagione di transizione. Però nel 2026 sarà pronta al nuovo regolamento?

