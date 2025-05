F1 Max Verstappen | Continuiamo a migliorare la vettura Imola? Qui la prestazione non si trova per caso

Max Verstappen è pronto a scendere in pista ad Imola per il Gran Premio del Made in Italia e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Il quattro-volte campione del mondo punta a migliorare ulteriormente la vettura, consapevole che ogni prestazione conta. La sfida con la McLaren si fa sentire, ma Verstappen non mollerà.

Max Verstappen ci proverà, sempre e comunque. Il quattro-volte campione del mondo si presenta carico e determinato ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio del Made in Italia e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Lo strapotere della McLaren sta allontanando l’olandese dalle chance di vincere il suo ennesimo titolo, ma lo sta esaltando in una battaglia quanto mai complicata. Come si è visto anche a Miami il pilota del team Red Bull sta dando sempre tutto quello che ha per opporsi al duo composto da Oscar Piastri e Lando Norris, ma nelle piste dove si può superare le McLaren appaiono quasi imbattibili. Il tracciato di Imola, più stretto e tortuoso, potrebbe dare una chance importante al nativo di Hasselt, capace di sfruttare l’occasione già a Suzuka. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Continuiamo a migliorare la vettura. Imola? Qui la prestazione non si trova per caso”

