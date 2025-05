F1 Lando Norris | Devo migliorare in qualifica Dominio come a Miami? Magari…

Lando Norris si prepara al Gran Premio del Made in Italia e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Determinato a migliorare le sue qualifiche, il pilota britannico mira a replicare il dominio mostrato a Miami, con l’obiettivo di inviare un segnale forte al compagno di scuderia Oscar Piastri.

Lando Norris dà il via al suo fine settimana del Gran Premio del Made in Italia e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, con la chiara di intenzione di puntare alla vittoria per mandare un messaggio soprattutto al suo compagno di scuderia Oscar Piastri che, reduce da tre vittorie consecutive, sta provando la prima vera e propria fuga in classifica generale. L’inglese, anche per questo motivo, dovrà evitare nervosismo ed errori e farà di tutto per tornare sul gradino più alto del podio. Sul tracciato di Imola Lando Norris sa che si giocherà molto della sua stagione. La pista romagnola piace al pilota classe 1999 che qui ha già fatto vedere ottime cose e l’occasione sarà di quelle da non farsi scappare. Lo ha confermato lo stesso portacolori della McLaren nel corso della conferenza stampa odierna. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Devo migliorare in qualifica. Dominio come a Miami? Magari…”

