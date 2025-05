F1 Imola 2025 | biglietti orari dove vederla in chiaro

Domenica 18 maggio alle ore 15 si corre il Gp di F1 Imola 2025 e per i tifosi che sperano in uno scatto d’orgoglio delle Ferrari dopo il difficile avvio di stagione è corsa ai preziosi biglietti. Per chi resterà a casa, sarà possibile vedere in chiaro in tv la diretta del gran premio. Dopo sei Gran Premi, guida la classifica piloti Oscar Piastri della McLaren con 131 punti, 16 in più del compagno di scuderia Lando Norris. Quinta in graduatoria la Ferrari di Charles Leclerc a 53 punti, al settimo posto l’altro ferrarista Lewis Hamilton, fermo a 41. Per il 7 volte campione del mondo è l’esordio con la Ferrari di fronte ai propri tifosi. Weekends are for racing? pic.twitter.comC8iM36VIZR — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 15, 2025 Gp di Imola 2025, orari e programma. Sarà un lungo fine settimana quello del Gp di Imola, che inizia venerdì 16 maggio 2025 con la prima sessione di prove libere alle ore 13. 🔗Leggi su Lapresse.it

