Il settimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 sarà il Gran Premio di Emilia Romagna, che si correrà a Imola dal 16 al 18 maggio. Il Circus sta, dunque, per effettuare la prima delle due tappe in Italia. Va rimarcato come il nostro Paese sia l’unico, assieme agli Stati Uniti, a godere del privilegio di avere più di un weekend di gara nella F1 attuale. Il circuito intitolato alla memoria di Dino ed Enzo Ferrari ospiterà un GP iridato per la trentaduesima volta. Entrato in calendario nel 1980, sostituendo una tantum Monza, dal 1981 al 2006 ha organizzato il Gran Premio di San Marino. Uscito dal giro del Mondiale, vi ha fatto ritorno nel 2020 con la nuova denominazione, della quale andrà in scena la quinta edizione. Nel 2024 vinse Max Verstappen (Red Bull), precedendo Lando Norris (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari). 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Emilia Romagna 2025: gli orari su TV8 da venerdì a domenica