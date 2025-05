F1 George Russell | Ho sempre capitalizzato le occasioni avute da Barcellona cambieremo qualcosa

Inizia la settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2025 con il tradizionale media day a Imola, dove i piloti, tra cui George Russell, condividono le loro aspettative. Russell riflette sulle sue opportunità a Barcellona, anticipando cambiamenti strategici per affrontare al meglio l'importante settimo appuntamento del calendario Mondiale nell’iconico Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Si è aperta con il classico appuntamento del media day la settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2025. Ad Imola i piloti hanno rilasciato le loro sensazioni alla stampa in vista di quello che sarà il settimo appuntamento del calendario Mondiale. Presso lo storico Autodromo Enzo e Dino Ferrari, anche il pilota Mercedes George Russell ha confessato le sue aspettative per la gara. Il britannico è reduce da un ottimo podio nel Gran Premio di Miami, il quarto in sei gare, dietro alla fantastica doppietta McLaren, sempre più dominatrice del campionato. Il 27enne inglese continua ad ottenere risultati positivi e ad oggi occupa la quarta posizione del Mondiale, con 93 punti ottenuti nelle sei gare disputate. Ad Imola potrebbe puntare nuovamente al gradino più basso del podio, considerato lo strapotere della scuderia di Woking. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell: “Ho sempre capitalizzato le occasioni avute, da Barcellona cambieremo qualcosa”

