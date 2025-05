F1 Charles Leclerc non sta bene e salta il media day a Imola La nota ufficiale della Ferrari

Charles Leclerc non sta affrontando un buon inizio di weekend a Imola, saltando il media day a causa di un'indisposizione fisica. La Ferrari ha confermato il problema, già emerso mercoledì, che complica ulteriormente le sue possibilità di prestazione sul circuito romagnolo. Il pilota monegasco dovrà affrontare questa sfida nonostante le avversità .

Non comincia certo sotto i migliori auspici il weekend di Imola per Charles Leclerc, costretto a rinunciare al media day odierno sul circuito romagnolo a causa di un’ indisposizione fisica. Si tratta di un problema emerso già nella giornata di mercoledì che rende sicuramente più complicato il percorso di avvicinamento del monegasco verso il Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2025, settimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il nativo del Principato non si presenterà dunque oggi all’autodromo situato sulle rive del Santerno per il consueto giovedì dedicato alle interviste con i media ed eventualmente ad eventi collaterali. La Ferrari ha rilasciato una nota stampa, fornendo un aggiornamento importante: “ Charles riposerà e si concentrerà sulla guarigione. Ci aspettiamo che sia in macchina domani “. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Leclerc non sta bene e salta il media day a Imola. La nota ufficiale della Ferrari

