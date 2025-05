F1 a Imola treni straordinari per il Gran Premio | dai Regionali agli Eurocity tutti gli orari

In occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, Trenitalia e Trenitalia Tper potenzieranno i servizi ferroviari con treni straordinari. I tifosi e i visitatori potranno raggiungere Imola facilmente grazie a un’ampia offerta di collegamenti, dai regionali ai Frecciarossa e Eurocity, pianificati per garantire un viaggio comodo e veloce.

Trenitalia, Trenitalia Tper potenzierà i propri servizi ferroviari, con una serie di treni straordinari, in occasione Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. La città del Santerno si potrà raggiungere con i treni regionali, straordinari Frecciarossa, Intercity, Eurocity, programmati.

