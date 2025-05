Ex vice questore del G8 2001 condannato a risarcire Vittorio Agnoletto del Gsf per diffamazione

Dopo undici anni di battaglie legali, l'ex vice questore Giovanni Calesini è stato condannato a risarcire Vittorio Agnoletto, del GSF, per diffamazione. La sentenza sottolinea come Calesini abbia leso l'onore e la reputazione di Agnoletto, accusandolo di incitare i black bloc durante le tensioni del G8 del 2001.

Sentenza dopo 11 anni: "Giovanni Calesini ha leso il suo onore e la sua reputazione quando disse che le sue parole erano un invito rivolto ai black bloc"

