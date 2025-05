Una colossale macchinazione, in seguito alla quale Alberto Filippi ha subito danni ingentissimi a causa di un processo mediatico che si è trasformato nella solita macchina del fango. Così devastante da indurlo a vendere il 70% della sua azienda chimica a un gruppo multinazionale austriaco. Con l’archiviazione le infamanti accuse all’imprenditore ed ex senatore Filippi . Ex senatore fu infangato da un pentito, Filippi è prosciolto ma vende l’azienda L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it

