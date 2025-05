Ex Milan Ancelotti | Porterò sempre il Real Madrid nel cuore Il Brasile …

Carlo Ancelotti, leggendario ex allenatore del Milan, ha recentemente condiviso il suo affetto per il Real Madrid e il Brasile in una conferenza stampa. Il tecnico italiano, protagonista di straordinarie vittorie, ha espresso la sua gratitudine per le esperienze passate e il legame speciale con entrambe le realtà calcistiche.

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan ora sulla panchina del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Ancelotti: “Porterò sempre il Real Madrid nel cuore. Il Brasile …”

