Ex Juventus Matuidi | "Inter solida ma spero che il Psg vinca la Champions"

In un'intervista al 75° Congresso FIFA a Asuncion, Blaise Matuidi, ex giocatore della Juventus, esprime il suo supporto per il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Pur riconoscendo la solidità dell'Inter, l'ex centrocampista francese spera che il suo ex club possa coronare il sogno europeo.

Intervistato a margine del 75° Congresso FIFA presso la sede della CONMEBOL ad Asuncion, Blaise Matuidi parla della finale di Champions League. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ex Juventus, Matuidi: "Inter solida, ma spero che il Psg vinca la Champions"

Segnala calciomercato.com: Intervistato a margine del 75° Congresso FIFA presso la sede della CONMEBOL ad Asuncion, Blaise Matuidi parla della finale di Champions League del 31 maggio, fra.

Matuidi: “Il Psg avrà una città intera alle spalle e non solo. Inter molto forte. Sarà…”

Si legge su fcinter1908.it: Intervistato dall'AFP, Blaise Matuidi ha parlato della finale di Champions League tra Psg-Inter: "Ecco cosa penso" ...

Matuidi gufa l’Inter: “Lo hanno dimostrato con il Barcellona, però spero…”

Riporta tuttosport.com: L'ex centrocampista della Juventus si è schierato in vista della finale di Champions League tra i parigini e i nerazzurri ...

