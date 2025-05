Ex Ilva Urso | documenti dimostrano che la Procura ha detto il falso

L'ex Ilva vive un momento critico: documenti appena rivelati attestano che la procura ha fornito informazioni mendaci. Il ministro Urso avverte: "Parliamo di un impianto industriale strategico, ora a rischio di danni irreversibili. La situazione è compromessa e richiede un intervento urgente per salvaguardare tanto l'ambiente quanto l'occupazione."

''Parliamo di un impianto industriale strategico che ora rischia ora danni irreversibili, l'impianto e' compromesso'' ha proseguito Urso

Ex Ilva - Urso: Nelle prossime ore incontro con player internazionali molto significativi

''Nelle prossime ore incontro alcuni player internazionali molto significativi che hanno chiesto di visionare gli impianti per poi, eventualmente, fare le loro proposte quando saranno attivate le procedure internazionali per la loro assegnazione''.