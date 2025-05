Ex dipendente dell’Icr malata di tubercolosi Test in azienda su chi ha avuto contatti stretti con lei

Un caso di tubercolosi riguardante un'ex dipendente dell'azienda ICR di Lodi ha allertato il personale. La donna, non più in azienda dalla metà di marzo, ha innescato un test tra coloro che l'hanno avuta in contatto. I rappresentanti per la sicurezza, insieme al sindacato UGL chimici e all'ATS, stanno indagando sulle misure da adottare.

Un caso di tubercolosi di una ormai ex dipendente dell’azienda Icr di Lodi (non è più in ditta dalla metà di marzo) ha mandato in fibrillazione il resto delle maestranze le quali, tramite i due rappresentanti per la sicurezza, hanno convolto il sindacato Ugl chimici e l’ Ats per capire quali possano essere le linee guida circa la profilassi tenuto conto che il periodo di incubazione è di minimo otto settimane. L’azienda ha avviato dei test su persone che hanno avuto contatti stretti con la persona risultata positiva. "I dipendenti sono preoccupati e dunque chiediamo anche quali siano le tempistiche per attuare i protocolli in materia di salute sui luoghi di lavoro " spiegano i due Rlssa. Laconica la risposta di Ats. "Gli uffici preposti sono già al lavoro. Se volete un confronto, rivolgetevi al vostro medico competente". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex dipendente dell’Icr malata di tubercolosi. Test in azienda su chi ha avuto contatti stretti con lei

