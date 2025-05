Evra senza filtri su Ferguson | Se allenasse ora finirebbe in prigione era malvagio

Patrice Evra, ex calciatore del Manchester United, non ha esitato a esprimere la sua opinione su Sir Alex Ferguson. Secondo Evra, se l’allenatore leggendario dovesse allenare oggi, finirebbe in prigione per il suo approccio "malvagio". Le sue dichiarazioni senza filtri stanno suscitando scalpore e accendendo un acceso dibattito sul metodo Ferguson.

Patrice Evra non ha usato mezzi termini nel parlare di Sir Alex Ferguson, leggendario allenatore del Manchester United: le sue parole

