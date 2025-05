Evelina Flachi chi è la nutrizionista di Antonella Clerici | la dieta del 5 lo studio a Milano la morte della madre

Evelina Flachi, nutrizionista di Antonella Clerici, è un volto noto di "È sempre mezzogiorno". Dopo aver approfondito gli studi sulla dieta del 5 a Milano, ha saputo trasformare la sua passione per l'alimentazione in un'importante carriera televisiva, affrontando temi personali come la perdita della madre con grande sensibilità e professionalità.

Da nutrizionista di Antonella Clerici a esperta di alimentazione in televisione. Evelina Flachi è diventata uno dei volti più conosciuti di E' sempre mezzogiorno, il popolare. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Evelina Flachi, chi è la nutrizionista di Antonella Clerici: la dieta del 5, lo studio a Milano, la morte della madre

Approfondimenti da altre fonti

Evelina Flachi, chi è la nutrizionista di Antonella Clerici: la dieta del 5, lo studio a Milano, la morte della madre

Scrive leggo.it: Da nutrizionista di Antonella Clerici a esperta di alimentazione in televisione. Evelina Flachi è diventata uno dei volti più conosciuti di E' sempre mezzogiorno, il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ritrovata Evelina, la 14enne scomparsa a Bologna da cinque giorni

Evelina, la 14enne scomparsa da Bologna cinque giorni fa, è stata ritrovata dai carabinieri. La notizia è stata comunicata su Facebook dall’avvocata Barbara Iannuccelli, che insieme all'Associazione Penelope ha supportato la famiglia durante questo difficile periodo.