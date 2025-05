Questa sera, giovedì 15 maggio, alle 21 su Rai 2 con anteprima dalle 20.15, sia alza il sipario della seconda Semifinale di Eurovision Song Contest 2025. Gabriele Corsi e BigMama commentano, in diretta, per il pubblico le esibizioni. Altri 16 Paesi si contenderanno la finalissima di sabato 17 maggio, quando a votare non sarà più solo il pubblico, ma anche una giuria di cinque componenti per ogni nazione. Regno Unito, Francia e Germania che presentano i loro brani stasera, sono già qualificati di diritto per la Finale. Dopo due edizioni di assenza torna il Montenegro, alla sua 13esima partecipazione. L’ultima volta aveva gareggiato durante l’edizione 2022, ospitata dall’Italia a Torino dopo la vittoria dei Maneskin con “Zitti e Buoni”, a Rotterdam, nel 2021. Durante la seconda Semifinale, il pubblico italiano non potrà votare. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eurovison 2025, la scaletta della seconda Semifinale: attesa per l’allusione sessuale di Malta e la favorita (dopo la Svezia) Austria, omaggio a Toto Cutugno