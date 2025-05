Eurovision Song Contest chi è Yuval Raphael | la concorrente israeliana contestata

Yuval Raphael, la giovane artista israeliana di 24 anni, è al centro delle attenzioni all'Eurovision Song Contest 2025 con il brano "New Day Will Rise". Sopravvissuta al tragico massacro del 7 ottobre, la sua partecipazione rappresenta un messaggio di speranza e resilienza. La competizione musicale si svolge quest'anno a Basilea, in Svizzera, accendendo dibattiti e polemiche.

(Adnkronos) – Yuval Raphael porta una canzone che parla di speranza all'Eurovision Song Contest 2025, 'New Day Will Rise'. A 24 anni, l'artista – sopravvissuta al massacro del 7 ottobre – rappresenta Israele alla competizione musicale che quest'anno si tiene a Basilea, in Svizzera, e ancor prima della sua prima esibizione (prevista per oggi, 15

