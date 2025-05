(Adnkronos) – Yuval Raphael porta una canzone che parla di speranza all'Eurovision Song Contest 2025, 'New Day Will Rise'. A 24 anni, l'artista – sopravvissuta al massacro del 7 ottobre – rappresenta Israele alla competizione musicale che quest'anno si tiene a Basilea, in Svizzera, e ancor prima della sua prima esibizione (prevista per oggi, 15 . L'articolo Eurovision Song Contest, chi è Yuval Raphael: la concorrente israeliana contestata proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗Leggi su Webmagazine24.it

© Webmagazine24.it - Eurovision Song Contest, chi è Yuval Raphael: la concorrente israeliana contestata