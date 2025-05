eurovision song contest 2025 seconda semifinale la scaletta

Ecco chi sono i Paesi che si sono qualificati alla finale dell’ Eurovision Song Contest 2025, al termine della seconda semifinale di questa sera. Da Basilea si è appena conclusa la seconda semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2025, con l’esibizione fuori gara del rappresentante di Gran Bretagna, Francia e Germania e con dieci Paesi che hanno staccato il pass per la serata conclusiva di questo sabato, dove troveremo anche Lucio Corsi con Volevo essere un duro. L’evento sarà visibile su Rai1 dalle ore 20.35 con il commento di Gabriele Corsi e di BigMama. I dieci Paesi qualificati dopo la seconda semifinale (in grassetto). Australia: Go-Jo – “Milkshake Man” Montenegro: Nina Žiži? – “Dobrodošli” Irlanda: EMMY – “Laika Party” Lettonia: Tautumeitas – “Bur Man Laimi” Armenia: PARG – “SURVIVOR” Austria: JJ – “Wasted Love” Regno Unito: Remember Monday – “What The Hell Just Happened?” NON IN GARA Grecia: Klavdia – “Asteromáta” Lituania: Katarsis – “Tavo Akys” Malta: Miriana Conte – “SERVING” Georgia: Mariam Shengelia – “Freedom” Francia: Louane – “Maman” NON IN GARA Danimarca: Sissal – “Hallucination” Cechia: ADONXS – “Kiss Kiss Goodbye” Lussemburgo: Laura Thorn – “La Poupée Monte Le Son” Israele: Yuval Raphael – “New Day Will Rise” Germania: Abor & Tynna – “Baller” NON IN GARA Serbia: Princ – “Mila” Finlandia: Erika Vikman – “ICH KOMME” 🔗Leggi su Spettacolo.eu

