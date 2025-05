Eurovision Song Contest 2025 | Rai 2 in diretta tra esibizioni votazioni e polemiche su Israele

Stasera su Rai 2 va in onda la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, che promette emozioni tra esibizioni, votazioni e polemiche legate a Israele. Dopo il successo della puntata inaugurale, che ha richiamato oltre 2 milioni di spettatori, l'attesa per questa nuova serata è alta, catturando nuovamente l'attenzione del pubblico italiano.

La seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 accende nuovamente gli schermi italiani, con la trasmissione in onda stasera su Rai 2. L'appuntamento televisivo riprende il dopo della puntata inaugurale dello scorso martedì, quando l'evento aveva già catturato l'attenzione di oltre 2 milioni di telespettatori. Il pubblico apprezza la conduzione del duo format Gabriele Corsi e .

Chi ha vinto l'Eurovision Song Contest? In attesa del vincitore 2025 ecco i risultati storici

L' Eurovision Song Contest 2025 è in pieno svolgimento a Basilea e la sua corsa procede spedita verso la finale che, sabato 15 maggio, decreta chi vincerà questa edizione e, di conseguenza, il Paese c ...

Eurovision Song Contest 2025, stasera la seconda semifinale a Basilea in Svizzera. DIRETTA

Eurovision Song Contest 2025, stasera la seconda semifinale a Basilea in Svizzera. DIRETTA

Eurovision Song Contest 2025 stasera su Rai 2: la scaletta della seconda serata del 15 maggio

Tutto pronto per la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025: ordine di uscita e scaletta dei cantanti in gara nella serata del 15 maggio 2025

Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano " Tutta l' Italia ", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.