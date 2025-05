Eurovision fischi alla cantante israeliana Yuval Rapahel | sventola bandiera palestinese

(Adnkronos) – Qualche fischio, ma anche qualche bandiera palestinese sventolata, dalla platea dell’Eurovision Song Contest contro la cantante israeliana Yuval Raphael. Già minacciata di morte a Basilea alla vigilia della kermesse, la cantante si è esibita stasera nella seconda semifinale. Alcuni fischi prima e durante la performance della cantante, che ha intonato sul palco ‘New day will rise’, ma anche tanti applausi per l’artista che ha poi ringraziato l’Europa aggiudicandosi anche la finale. L’artista è sopravvissuta agli attentati di Hamas del 7 ottobre 2023 durante il festival musicale Supernova. Ha raccontato in più occasioni di essersi nascosta tra i cadaveri di decine di ragazzi uccisi, fingendosi morta. Durante l’evento di apertura dell’Eurovision a Basilea, Yuval Raphael è stata contestata e minacciata di morte. 🔗Leggi su Ildenaro.it