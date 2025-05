Eurovision anticipazioni seconda serata stasera giovedì 15 maggio | Lucio Corsi canterà?

L'attesa per la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 è alle stelle. Stasera, giovedì 15 maggio, la St. Jakobshalle Arena di Basilea vedrà esibirsi artisti da tutta Europa. Tra loro, il talentuoso Lucio Corsi, pronto a incantare il pubblico con la sua musica. Dopo la prima serata carica di emozioni, la competizione si fa più intensa!

L'attesa per la seconda semifinale dell' Eurovision Song Contest 2025 è alle stelle. Dopo una prima serata ricca di emozioni e colpi di scena, questa sera, giovedì 15 maggio, il palco della St. Jakobshalle Arena di Basilea si riaccende per ospitare la seconda tranche di concorrenti in gara. L'Italia, rappresentata quest'anno dal cantautore toscano Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro, ha già conquistato un posto in finale. Tuttavia, tra i fan aleggia un dubbio: Lucio Corsi si esibirà anche questa sera? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla seconda semifinale e sulla presenza dell'artista italiano. Eurovision anticipazioni seconda semifinale: chi canta stasera?. La seconda semifinale dell' Eurovision 2025 vedrà in gara 16 nazioni, pronte a contendersi gli ultimi dieci posti per accedere alla finalissima di sabato 17 maggio.

