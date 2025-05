Eurovision 2025 | tutti i beauty look incandescenti della seconda semi-finale

La seconda semifinale di Eurovision 2025 ha regalato uno spettacolo di bellezza irresistibile, con chiome colorate e acconciature audaci. Tra baffi impeccabili per gli uomini e un'esplosione di glitter e rossetti per le donne, ogni look è stato una celebrazione di creatività . Con la finale in arrivo il 17 maggio, l'attesa si fa sempre più ardente!

Un tripudio di chiome colorate, impomatate, lunghissime, cotonate. Per gli uomini vincono i baffi, per le donne glitter e rossetti, dal mocha mousse al rosso pompiere. La seconda semi-finale di Eurovision Song Contest è decisamente scoppiettante. Aspettando la finale del 17 maggio. 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Eurovision 2025: tutti i beauty look incandescenti della seconda semi-finale

Se ne parla anche su altri siti

Eurovision 2025, gli ultimi verdetti: chi accede alla finale. Promossa l’israeliana Yuval Raphael

Secondo msn.com: Bene anche Lituania, Danimarca, Austria e Finlandia. Appuntamento a sabato, anche Lucio Corsi e Gabry Ponte si preparano ad una maratona all’ultima emozione ...

Eurovision 2025: top e flop della seconda serata e l’elenco dei paesi che si esibiranno in finale

Lo riporta style.corriere.it: ORA È TUTTO PRONTO per il gran finale. Con la seconda semifinale andata in onda oggi, giovedì 15 maggio, sappiamo finalmente quali paesi si giocheranno il tutto per tutto alla serata conclusiva di Eur ...

Eurovision 2025, chi sono i cantanti in finale: i 10 Paesi in classifica dopo la seconda semifinale

Scrive fanpage.it: Si è conclusa anche la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, che si è tenuta il 15 maggio a Basilea ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Eurovision 2025, seconda semifinale oggi 15 maggio: orari, cantanti e come vederla in TV e streaming

Giovedì 15 maggio si svolge la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, in diretta dallo St.