L'Eurovision Song Contest 2025 è alle porte e la seconda semifinale promette di regalare emozioni indimenticabili. Questo giovedì, 15 maggio 2024, alle 20:35, non perdere l'appuntamento su Rai 1 per seguire in diretta un evento che riunisce appassionati da ogni angolo del mondo. Scopri dove vedere lo spettacolo in streaming e in televisione!

Eurovision 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda semifinale. Questa sera, giovedì 15 maggio 2024, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, l'evento televisivo non sportivo più seguito al mondo che negli ultimi anni ha registrato una crescita continua anche sulle reti Rai: il pubblico italiano si è particolarmente avvicinato alla manifestazione dopo la vittoria dei Måneskin nel 2021 e l'edizione organizzata dalla Rai a Torino nel 2022. Dove vedere l'Eurovision Song Contest 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni. In tv. L'evento, come detto, andrà in onda su Rai 1 stasera, giovedì 15 maggio 2025, alle ore 20,35. Al commento Big Mama e Gabriele Corsi. Eurovision 2025 streaming live. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.

