Stasera a Basilea si decide l'accesso alla finale: Israele, Finlandia e Austria sono le favorite secondo Sisal, ma occhi puntati su Malta, Australia e le outsider pronte a sorprendere il pubblico. Stasera, giovedì 15 maggio, in diretta dalla St. Jakobshalle Arena di Basilea, in Svizzera, si accendono le luci sulla seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025. Dopo aver scoperto i primi dieci finalisti nella prima serata, oggi conosceremo il quadro completo delle nazioni che sabato 17 maggio si sfideranno nella finalissima della manifestazione musicale più seguita d'Europa. I favoriti della semifinale e i possibili outsider Secondo gli analisti di Sisal, tra i favoriti per il passaggio alla finale spicca Israele, quotata a 1,67: la partecipazione del paese ha scatenato forti polemiche e proteste da parte di artisti e delegazioni. 🔗Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Eurovision 2025, seconda semifinale: chi passerà il turno? Ecco su chi puntare secondo i bookmaker