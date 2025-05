ABBONATI A DAYITALIANEWS Chi si esibirà stasera e in quale ordine. La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 si svolgerà questa sera, giovedì 15 maggio, alle ore 21.00. L’evento, attesissimo dai fan in tutta Europa, vedrà la partecipazione di 16 Paesi che si sfideranno per un posto nella finale di sabato 17 maggio. Ad aprire la serata sarà l’Australia, mentre l’ultima a esibirsi sarà la Finlandia. Ecco l’ ordine completo delle esibizioni: Australia – Go-Jo – “Milkshake Man”. Montenegro – Nina Žiži? – “Dobrodošli”. Irlanda – EMMY – “Laika Party”. Lettonia – Tautumeitas – “Bur Man Laimi”. Armenia – PARG – “SURVIVOR”. Austria – JJ – “Wasted Love”. Grecia – Klavdia – “Asteromáta”. Lituania – Katarsis – “Tavo Akys”. Malta – Miriana Conte – “SERVING”. Georgia – Mariam Shengelia – “Freedom”. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Eurovision 2025: Scaletta della Seconda Semifinale del 15 Maggio