Eurovision 2025 le pagelle della seconda serata | Erika sul razzo 95 le Winx del Regno Unito stonate 7

La seconda semifinale dell'Eurovision 2025 ha travolto il pubblico con una frizzante miscela di spettacolo e emozioni. Dai look eccentrici di Erika sul razzo, giudicata con un 95, alle performances stonate delle Winx del Regno Unito con un 7, Basilea ha visto artisti esibirsi in un festoso delirio di colori e coreografie mozzafiato.

La seconda semifinale dell’ Eurovision 2025 ha superato ogni aspettativa: un turbine di look eccessivi, drammi coreografati, microfoni volanti e outfit al limite del surreale. Sul palco di Basilea non si è solo cantato: si è sfilato, si è pianto, si è ballato come se fosse l’ultima notte sulla Terra. E tra body in pelle, abiti di paillettes, bambole ribelli e regine medievali, la moda ha avuto la sua rivincita. Australia, i l sex appeal anni ’70. Voto: 6. Go-Jo, all’anagrafe Jordan Gough, ex rugbista australiano diventato virale su TikTok, si presenta all’Eurovision con un pezzo funk-pop che ha il groove giusto, ma poca sostanza. Milkshake Man strizza l’occhio a sonorità anni ’70 con un beat accattivante e coreografie scanzonate, che però sembrano più da pubblicità di cereali che da palco eurovisivo. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Eurovision 2025, le pagelle della seconda serata: Erika sul razzo (9,5) le Winx del Regno Unito stonate (7)

Il gran Finale è previsto per sabato 17 maggio, mentre le semifinali saranno martedì 13 e giovedì 15 maggio.