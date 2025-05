Basilea, 15 maggio 2025 – Seconda semifinale, questa sera, dell’ Eurovision Song Contest 2025. Ad esibirsi sul palco di Basilea saranno 16 artisti provenienti da altrettante nazioni e le tre ultime rappresentanti delle Big Five, i paesi fondatori dell'ESC come l’Italia che accedono automaticamente alla finale (a loro, quest'anno, si è aggiunta la Svizzera, in quanto nazione ospitante). Dieci di questi si qualificheranno per l’ultima serata di sabato 17 maggio. Durante questa seconda semifinale il pubblico italiano non potrà votare. La classifica, i vincitori e gli eliminati della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 epa12101212 Great Britain's Remember Monday perform the song 'What the hell just happened?' during the dress rehearsal for the second semi-final of the 69th Eurovision Song Contest (ESC) in Basel, Switzerland, 14 May 2025. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eurovision 2025: la scaletta della seconda semifinale. Chi ci sarà sul palco stasera