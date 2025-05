Eurovision 2025 gli ultimi verdetti | chi accede alla finale Promossa l’israeliana Yuval Raphael

Basilea, 15 maggio 2025 – A Basilea, in queste giornate più estive che primaverili, camminare tra i “cuori d’artista” allineati in Münsterplatz, la piazza in cui s’affaccia la cattedrale in cui è sepolto Erasmo da Rotterdam, come tra le bancarelle della centralissima Marktplatz dominata dalla rossa sagoma del municipio, significa avvertire la febbre dei fans di un Eurovision Song Contest che si avvia verso il gran finale di questa edizione 2025. Nella seconda semifinale, gli ultimi verdetti. Promosse la Lituania di Kataris con “Tavo akys”, l’Israele di Yuval Raphael con “New Day Will Rise”, l’Armenia di Parg con “Survivor”, la Danimarca di Sissal con “Hallucination”, l’Austria di JJ con “Wasted Love”, il Lussemburgo di Laura Thom con “La poupée monte le son”, la Finlandia di Erika Vikman con “Ich komme”, la Lettonia delle Tautumeitas con “Bur man lai lai”, Malta di Miriana Conte con “Serving”, la Grecia di Klavdia con “Asteromatá”. 🔗Leggi su Quotidiano.net

