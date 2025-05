Eurovision 2025 | cantanti e scaletta della seconda semifinale

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina, e la seconda semifinale promette emozioni travolgenti. In programma stasera, 15 maggio, alle ore 21, artisti di talento si sfideranno sul palco. Scopriamo insieme la scaletta e quali paesi rappresenteranno i loro colori, con l’Australia ad aprire e la Finlandia in chiusura.

Eurovision 2025: cantanti e scaletta della seconda semifinale. Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, in programma stasera – 15 maggio – alle ore 21? Ad aprire la serata sarà l’Australia; a chiudere la Finlandia. Ecco l’ordine di esibizione di oggi: Australia – Go-Jo – Milkshake Man. Montenegro – Nina Žiži? – Dobrodošli. Irlanda – EMMY – Laika Party. Lettonia – Tautumeitas – Bur Man Laimi. Armenia – PARG – SURVIVOR. Austria – JJ – Wasted Love. Grecia – Klavdia – Asteromáta. Lituania – Katarsis – Tavo Akys. Malta – Miriana Conte – SERVING. Georgia – Mariam Shengelia – Freedom. Danimarca – Sissal – Hallucination. Repubblica Ceca – ADONXS – Kiss Kiss Goodbye. Lussemburgo – Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Eurovision 2025: cantanti e scaletta della seconda semifinale

