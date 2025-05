Eugenio Finardi esce con l’album Tutto | L’intelligenza artificiale ci sedurrà non ci conquisterà con la violenza – Intervista Video

Eugenio Finardi presenta il suo nuovo album "TUTTO - L'intelligenza artificiale ci sedurrà, non ci conquisterà con la violenza", disponibile in digitale dal 9 maggio e in cd e vinile dal 16 maggio. A distanza di 50 anni dal suo esordio, questo disco segna un ritorno atteso, a 11 anni da "Fibrillante". Scopri di più nella nostra intervista video.

A 50 anni dal suo primo disco “ Non gettate alcun oggetto dai finestrini”, lo scorso 9 maggio, è uscito in digitale, mentre il 16 maggio in cd e vinile, “ TUTTO ”, il nuovo album di inediti di Eugenio Finardi. Distribuito da ADA Music Italy, “ Tutto ” arriva a 11 anni da “ Fibrillante ” (2014) e a 3 dalla raccolta “Euphonia Suite” (2022). Con questo disco, il 20° di brani originali, Eugenio Finardi firma quella che potrebbe essere la sua ultima opera inedita, una sorta di testamento musicale e spirituale, carico di consapevolezza, libertà espressiva e ricerca interiore. Realizzato con la produzione del suo storico collaboratore Giovanni “Giuvazza” Maggiore, “ Tutto ” contiene il featuring con la figlia Francesca, in arte Pixel, nel brano “ Francesca Sogna ” e le collaborazioni conFiammaCardani alla batteria nel brano “ La Facoltà dello Stupore ” e conPaoloCostaal basso nei brani “ Futuro ”, “ Tanto Tempo Fa ”, “ Francesca Sogna ”, “ I venti della luna ” e “ Massiccio attacco di panico ”. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Eugenio Finardi esce con l’album “Tutto”: “L’intelligenza artificiale ci sedurrà, non ci conquisterà con la violenza” – Intervista Video

Approfondimenti da altre fonti

Eugenio Finardi, esce domani in digitale il nuovo album “Tutto”

Secondo spettakolo.it: Eugenio Finardi pubblica domani "Tutto", quello che potrebbe essere il suo ultimo album d'inediti. Poi, il tour in tutta Italia.

Eugenio Finardi, 50 anni di carriera con “Tutto”: l’extraterrestre guarda al futuro

Da amica.it: "Tutto", il nuovo album di inediti di Eugenio Finardi, a 50 anni dal primo. La video-intervista al cantautore, in estate in tour. Su Amica.it ...

Finardi saluta con "Tutto": il ventesimo album che celebra 50 anni di musica

Come scrive informazione.it: Cinquant'anni dopo il suo esordio, Eugenio Finardi torna con 'Tutto', ventesimo album di inediti che potrebbe rappresentare il capitolo finale della sua carriera discografica. 'Non so se sarà l'ultimo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO

La serie Call of Duty pi? venduta continua con un nuovo capitolo del franchise e lo regala alla community pi? grande e coinvolta della storia di Call of Duty Activision ha annunciato oggi il lancio in tutto il mondo dell'attesissimo Call of Duty: Black Ops Cold War, una nuovissima puntata della serie pi? venduta di Call of Duty e un sequel diretto dell?amatissimo dai fan Call of Duty: Black Ops.