Estrazione Superenalotto 15 maggio 2025 | vincite e quote

15 maggio 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 77. Ecco tutti i ragguagli Oggi, giovedì 15 maggio, nuova caccia al jackpot del Superenalotto, la cui quota può fare sognare chi ha sfidato la sorte con una combinazione di numeri che potrebbe rivelarsi vincente. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.it SUPERENALOTTO Punti 6: Numero vincite 0, Quote € 0,00 Punti 5+: Numero vincite 0, Quote € 0,00 Punti 5: Numero vincite 2, Quote € 82.534,08 Punti 4: Numero vincite 493 , Quote € 396,06 Punti 3: Numero vincite 18.088 , Quote € 29,48 Punti 2: Numero vincite 287.397 , Quote € 5,47 SUPERSTAR Punti 6SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00 Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00 Punti 5SS: Numero vincite 0, Quote € 0,00 Punti 4SS: Numero vincite 3, Quote € 39. 🔗Leggi su Ilveggente.it

