Estorsioni sequestri e una valanga di soldi | ecco il video del business pakistano tra i Balcani e Trieste

Dodici cittadini pakistani sono stati arrestati in un'operazione della polizia di Stato, accusati di far parte di un gruppo criminale attivo nei Balcani e a Trieste. Le indagini hanno rivelato un business basato su estorsioni, rapine e sequestri, con un giro d'affari considerevole. Scopri i dettagli di questa inquietante vicenda nel video che segue.

Dodici persone di nazionalità pakistana sono finite nella rete degli investigatori della polizia di Stato in quanto ritenuti responsabili di far parte di un gruppo criminale attivo lungo la rotta balcanica e di numerosi episodi di rapina, estorsione, sequestro di persona, lesioni aggravate e. 🔗Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Estorsioni, sequestri e una valanga di soldi: ecco il video del business pakistano tra i Balcani e Trieste

