Sabato dalle 17, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno si inaugura la mostra personale di Esther Stocker dal titolo Analisi dell’errore, a cura di Angel Moya Garcia, un progetto che esplora i paradossi formali e gli spostamenti nell’equilibrio ottico, indagando utopia e fallimento, realtà e percezione, oggettività e soggettività. La mostra si articola attraverso un’ installazione ambientale nello spazio principale e una serie di dipinti in quello adiacente. In quest’ultimo, una successione di elementi di disturbo e interferenze, che sfidano e interrogano i limiti dell’ordine e della regolarità percettiva, introducono l’installazione principale in cui un grande reticolato di nastro adesivo nero su fondo bianco travolge completamente l’ambiente in cui si sviluppa. Un’infinità di linee ortogonali origina una sequenza di elementi geometrici apparentemente regolari, intercettando lo sguardo dei visitatori e creando un dispositivo di interferenza che sembra subire un processo di progressiva perdita di definizione. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esther Stocker e l’Analisi dell’errore