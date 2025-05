Estate Fiesolana 2025 tra musica teatro e cinema

FIESOLE (FI) – Con l’arrivo dell’estate, il suggestivo Teatro Romano di Fiesole torna a trasformarsi in palcoscenico sotto le stelle. Dal 6 giugno al 11 settembre 2025, prende vita la 78esima edizione dell’Estate Fiesolana, il festival piĂą longevo della Toscana, capace ogni anno di unire arte, musica, spettacolo e cultura in un contesto unico, a pochi chilometri da Firenze. Il programma si conferma anche quest’anno particolarmente ricco e trasversale, spaziando tra concerti, spettacoli di danza, proiezioni cinematografiche e incontri con grandi protagonisti del panorama culturale italiano e internazionale. La musica sarĂ come sempre protagonista con un ampia scelta di artisti: dal pop raffinato di JosĂ© González, al soul degli Incognito, passando per le armonie vocali dei Take Six, il jazz di Paolo Fresu in trio con Richard Galliano e Jan Lundgren, fino all’eleganza cameristica di Ana Carla Maza, e tanti altri ancora. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it