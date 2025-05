Estate a Viterbo e nelle frazioni il Comune mette 80mila euro per gli eventi

L'estate a Viterbo si preannuncia ricca di eventi grazie ai 80mila euro stanziati dall'amministrazione Frontini. Di questi, 57mila euro sono riservati al capoluogo, mentre 23mila euro saranno destinati alle frazioni. I contributi supporteranno manifestazioni che animeranno il territorio, promuovendo cultura e socialità fra i cittadini e i visitatori.

Ottantamila euro. È la somma complessiva stanziata dall'amministrazione Frontini per gli eventi estivi a Viterbo e nelle frazioni. Complessiva perché di questi 80mila euro, 57 sono destinati al capoluogo e 23 agli ex comuni. La concessione dei contributi per le manifestazioni, da svolgersi dal. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Estate a Viterbo e nelle frazioni, il Comune mette 80mila euro per gli eventi

Se ne parla anche su altri siti

Eventi pasquali con modifica della viabilità a Viterbo

Riporta newtuscia.it: NewTuscia – VITERBO – Festività pasquali, proseguono le iniziative religiose. In programma numerose processioni in città e nelle frazioni in ... istituzionale www.comune.viterbo.it sezione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

MSI Black Weeks: fino a 600 euro di sconto su selezione laptop

In occasione delle MSI Black Weeks (dal 16 al 30 Novembre 2020) sono molteplici e allettanti le possibilit? di far proprio uno dei tanti laptop MSI disponibili in quantit? limitata e con sconti fino a 600 euro.